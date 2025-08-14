В Талдомском округе запланировано очередное мероприятие, посвященное расчистке дренажного канала

В селе Великий Двор, расположенном на территории Талдомского округа, прошла очередная акция по освобождению водных путей от растительного мусора и ила.

В работе приняли участие глава округа, Юрий Крупенин, его заместитель, Сергей Молчанов, и представители профильных ведомств. Это совместное мероприятие стало наглядным примером активной позиции администрации округа в вопросах улучшения муниципальной инфраструктуры.

Целью очистки канала является не только предотвращение подтоплений в случае неблагоприятных погодных условий, но и поддержание экологического равновесия в регионе. Глава округа подчеркнул, что подобные профилактические меры критически важны для обеспечения безопасности жителей и сохранения природного ландшафта.

Участие руководства администрации в физической работе продемонстрировало их готовность к прямому взаимодействию с населением и прислушиванию к его нуждам. Жители села выразили искреннюю благодарность за внимание к их проблеме и поддержку со стороны властей.

Необходимо, чтобы подобные инициативы были систематическими. Очищенный канал не только улучшит санитарно-экологическое состояние села, но и создаст более комфортную среду обитания. Совместные усилия, направленные на благо жителей – это залог успешного развития территории.

Данные действия подчеркивают важность конструктивного диалога и сотрудничества между администрацией округа и местным сообществом, что в перспективе будет способствовать устойчивому развитию и процветанию Талдомского округа.