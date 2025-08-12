В Талдомском округе завершились крупномасштабные мероприятия по очистке канала Нушполка

Заместитель главы округа Сергей Молчанов, в сопровождении сотрудников отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, представителей МБУ «Энергия» и местных садоводов, оценил результаты масштабной работы по расчистке гидротехнического сооружения Нушполка.

Сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения «Спецмелиоводхоз» осуществили большой объем работ, что позволило существенно снизить вероятность затопления близлежащих земель во время весеннего половодья.

По поручению главы округа, Сергей Молчанов вручил благодарственное письмо исполняющему обязанности директора учреждения, Александру Владимировичу Красноперову, подчеркнув его личное участие и ценную поддержку в реализации проекта.

Местные жители выразили глубокую благодарность районной администрации и специалистам «Спецмелиоводхоз» за внимательное отношение к их нуждам и оперативные действия, направленные на безопасное течение весенних вод в 2026 году.

Администрация Талдомского округа выразила признательность всем, кто принимал участие в мероприятии, и планирует продолжить взаимовыгодное сотрудничество с ФГБУ «Спецмелиоводхоз» ради благополучия жителей округа.