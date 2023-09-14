В Таллине ищут автомобиль с радикальными надписями на русском

Таллинские правоохранительные органы проводят розыск автомобиля с провокационными надписями на русском языке. Об этом сообщил портал Delfi 14 сентября.

В сообщении портала сообщается, что в соцсетях распространяются фото, на котором изображен черный BMW, разъезжающий по улицам Таллина с радикальными надписями на русском.

Под «радикальными надписями» портал подразумевает надпись «Я – русский» на лобовом стекле и «Отряд по борьбе с нацизмом» на двери немецкого авто. Сообщается, что эстонцы обратились в местную полицию с требованием отыскать автомобиль и вернуть его владельца на Родину.

В местной полиции и пограничной охране отозвались на запрос портала, и сообщили, что соответствующая наводка уже была дана патрулям. Уточняется, что при обнаружении машины, представители органов попросят владельца снять наклейки.