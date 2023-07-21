В Тамбове двух приезжих из Индии забрали в больницу из-за холеры

Еще два приезжих из Индии попали в больницу из-за подозрения на заражение холерой в Тамбове. Об этом сообщили РИА Новости .

По данным Роспотребнадзора, еще двоих мужчин, прибывших из Индии в Россию, доставили в больницу Тамбовской области из-за подозрения на заражение холерой. У одного из пациентов врачи обнаружили признаки проявления заболевания. Также известно, что состояние обоих граждан Индии удовлетворительное, оба находят на стационарном лечении, при этом у второго пациента признаков болезни пока нет.

Самого первого пациента с признаками заболевания обнаружили в общежитии для трудовых мигрантом из Индии на этой неделе. Людей, с которыми близко контактировал зараженный, начали тщательно проверять медики.