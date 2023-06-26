В Тамбове шкаф упал на маленького ребенка и задавил его насмерть

Известно, что четырехлетний мальчик оказался под шкафом из-за того, что отец недоглядел за сыном. Об этом пишет сайт aif.ru

Пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщила, что на малолетнего ребенка упал платяной шкаф. Это привело к несчастному случаю со смертью мальчика.

Согласно версии следствия, его родители не живут вместе. Несмотря на то, что семья у них многодетная, отец периодически забирал сына к себе на пару дней.

И в один из таких дней, в воскресенье 25 июня, мужчина решил отдохнуть, выпив спиртного, после чего уснул. Но когда он открыл глаза, оказалось, что шкаф упал и задавил ребенка. Мужчина вызвал медицинских работников, а они, в свою очередь, подтвердили смерть маленького тамбовца.