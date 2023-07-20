В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с «холероподобным возбудителем»

Местные власти сообщили, что мужчина прибыл из Дели для работы в России и проживал в общежитии для трудовых мигрантов. У мужчины обнаружили кишечную инфекцию, с которой он был госпитализирован, исследования показали у пациента холероподобный возбудитель.

В месте, где проживал приезжий, начали противовирусную обработку, близких знакомых мужчины отправили на обследования. Для всех, кто контактировал с мужчиной, экстренно начали профилактику с использованием антибиотиков. Пока новых заболевших не обнаружили. Специалисты продолжают обследовать людей.