В Тамбовской области возбудили уголовное дело из-за взрыва, случившегося на пороховом заводе

В ФАН выложили полный перечень всех пострадавших лиц по результатам пожара и взрыва на территории предприятия. Абсолютно все из них сообщают о полученных многочисленных травмах.

На Тамбовском заводе произошла страшная трагедия, повлекшая за собой человеческие жертвы. В здании производства случился взрыв, после которого немедля последовал пожар. Следователями было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что из-за ЧП пострадали не менее 17 человек, четверо из которых скончались.

Статья уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, говорит о том, что в ходе проведения работ были нарушены правила безопасности, которые из-за неосторожности привели к гибели двух и более человек.

Похожее происшествие случилось на заводе в Котовске.