В Тарко-Сале в первый раз прошел фестиваль северной хореографии

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в одном из городов ЯНАО впервые состоялся фестиваль северной хореографии под названием «Танцы рго.Ямал».

Проведение этого яркого и масштабного мероприятия стало возможно благодаря щедрой грантовой поддержке из программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В рамках данного фестиваля прошли захватывающие мастер-классы, которые обучали северной хореографии. Она состоит из движений, каждое из которых обладает своим смыслом и символом.

Девять восхитительных танцевальных коллективов представили уникальные и самобытные танцы, воплотив стилистику коренных народов Севера. Интересно, что фаворитов фестиваля определяли как зрители, так и жюри, и большая часть голосов досталось коллективу детского сада «Радуга».

Организаторы события уже задумались о том, чтобы сделать этот конкурс ежегодным, в целях продолжения популяризации культуры и танцев Севера. Не только фестиваль, но и четыре других социальных проекта в Пуровском районе получили грантовую поддержку от «Газпромнефть-Заполярья» в настоящем году.