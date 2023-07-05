В ТАСС назначен новый генеральный директор

Соответственно, прежний гендир холдинга Сергей Михайлов оставил должность по собственному желанию.

Известный тележурналист Андрей Кондрашов с 2018 года был заместителем генерального директора ВГТРК, отвечая за информационный блок. Ранее он был ведущим информационных программ «Вести» и «Вести недели».

30 июня Кондрашову исполнилось 50 лет.