В ТАСС назначен новый генеральный директор
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Соответственно, прежний гендир холдинга Сергей Михайлов оставил должность по собственному желанию.
Известный тележурналист Андрей Кондрашов с 2018 года был заместителем генерального директора ВГТРК, отвечая за информационный блок. Ранее он был ведущим информационных программ «Вести» и «Вести недели».
30 июня Кондрашову исполнилось 50 лет.