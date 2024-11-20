В Татарстане призвали депутатов Госдумы ввести запрет на пропаганду худобы среди детей

По словам детского омбудсмена Республики Татарстан Ирины Волынец, растущая мода на дефицит массы тела среди несовершеннолетних подрывает здоровье подрастающего поколения, тем самым вызывая нешуточное беспокойство у родительской общественности. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в погоне за неестественной худобой, пропагандируемой многими блогерами, молодежь нашей страны лишь вредит себе. Исправить ситуацию может законодательный запрет на популяризацию опасного стандарта красоты.

По мнению эксперта, нередко для соответствия квази-идеалу подростки придерживаются беспощадных диет и принимают гормональные препараты, ускоряющие расщепление жира. Побочным эффектом от подобных пилюль часто становится ухудшение репродуктивной функции.

Ранее она заявила, что закон о запрете чайлдфри не принуждает россиянок рожать.