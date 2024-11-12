Волынец: закон о запрете чайлдфри не принуждает россиянок рожать

Омбудсмен Ирина Волынец в беседе с RT заявила, что была среди тех, кто поддержал закон о запрете пропаганды чайлдфри в Госдуме. Она прокомментировала опасения общественности, что нововведение якобы будет обязывать гражданок рожать.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане подчеркнула, что новый закон, запрещающий пропагандировать ненависть к институту семьи и детям, направлен на благие демографические цели. По ее словам, никто не будет принуждать россиянок рожать.

«Этот закон не обязывает никого рожать. Он исключительно запрещает пропаганду добровольного отказа от рождения детей. А у пропаганды есть достаточно конкретное, четкое определение. И это не влияет на частную жизнь граждан, на их высказывания в дружеской беседе или частной переписке», — добавила собеседница RT.

Волынец отметила, что проект направлен на реализацию президентских проектов, победу «здравого смысла над ложными ценностями», создание семей и формирование у молодежи важных понятий. При этом омбудсмен отметила, что государство материально поддерживает пары с детьми, многодетные семьи и другие категории населения. Это, как заключила собеседница, является важнейшим инструментом помощи.

Ранее сообщалось, что Симоньян высказалась о новом законопроекте о запрете чайлдфри в РФ.