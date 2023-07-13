В Тазовском районе ЯНАО строительство площади Славы вышло на новый уровень

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , поселок Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе будет украшен новой площадью.

На месте будущей площади Славы, что будет расположена в Тазовском районе, завершились земельные работы, и теперь участок выглядит ровным и аккуратным. Этой информацией поделилась администрация района. Сейчас строительство площади продолжается на следующем уровне.

Планируются проложить пешеходные дорожки и создать основу для будущих художественных композиций. Когда закончится укладка брусчатки, гранитных плиток и бордюров, наступит время для монтажа самой композиции.

Администрация Тазовского района показала визуализацию данного проекта и подчеркнула, что отстроенная площадь будет украшать поселок. Они стремятся создать привлекательное и функциональное пространство, которое будет радовать жителей и гостей района.

Возможно, площадь Славы станет гордостью не только Тазовского района, но и всего региона.