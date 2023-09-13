В Тазовском районе ЯНАО установили 2 новых светофора

Госавтоинспекция Ямала на своей странице в социальных сетях сообщила об установке двух новых светофоров для удобства пешеходов.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», теперь местные жители смогут с комфортом перейти дорогу, нажав лишь на одну кнопку. Таким образом, транспортный поток останавливается с помощью соответствующего сигнала светофора, а пешеход – безопасно переходит дорогу.

Стоит территориально отметить, где в Тазовском районе конкретно установлены новые объекты. Речь идет об улице Пушкина, а также о районе жилого комплекса «Солнечный». Однако, местные пока с трудом привыкают к светофорам с кнопкой, руководствуясь лишь дорожными знаками. Сотрудники ГИБДД обращаются с просьбой соблюдать ПДД.