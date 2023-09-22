В Тазовском районе ЯНАО завершили строительство мусорного полигона

Известно, что постройка данного объекта заняла целых восемь лет. Губернатор ЯНАО, Дмитрий Артюхов, посодействовал в том, чтобы ускорить этот процесс.

Василий Паршаков, являясь депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он сообщил о том, что уже в следующем месяце новый полигон ТБО в Тазовском районе примет первые машины с отходами. Информацией об этом также поделилось интернет-издание «Ямал-Медиа».

Данный полигон предназначается для обращения с твердыми бытовыми отходами, которые пойдут на переработку и утилизацию. Последнее, в свою очередь, будет оказывать минимальное воздействие на окружающую среду, что очень важно для экологии.

К слову, проект является значимым шагом в сторону развития экологической инфраструктуры всего региона. За год полигон способен принять сорок шесть тысяч кубометров мусора. Чистая и здоровая окружающая среда – вот что лежит в основе этого и других подобных проектов.