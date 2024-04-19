В Тбилиси начался массовый марш против принятия закона об иностранных агентах

Корреспондент KP.RU Валентин Алфимов из Тбилиси сообщает о начале очередной протестной акции в центре города. Люди массово идут маршем, чтобы показать свое несогласие с принятием закона об иноагентах.

Законопроект об иностранных агентах приняли в первом чтении. Протест начался незапланированно: его должны провести на несколько часов раньше, но организаторы не смогли вовремя собрать людей. Тем временем граждане решили изменить тактику протеста. Теперь вместо бесцельного стояния у здания парламента они ходят по улицам целыми маршами.

Сотни протестующих идут с флагами и плакатами от площади Руставели до площади Свободы и обратно, выкрикивая лозунги. Движение для машин на Руставели было перекрыто.

Напомним, что люди в Грузии протестуют уже пятый день подряд. На улицах с первого дня находится спецназ и полиция. Беспорядки пресекаются, а особо буйных заковывают в наручники.

Ранее сообщалось о столкновениях полиции с протестующими в один из дней митингов.