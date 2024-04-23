В театре «III Рим» в Пушкино прозвучала знаменитая оратория «Страсти по Матфею»

Театр музыки и шоу «III Рим» представил грандиозное событие: ораторию «Страсти по Матфею» митрополита Илариона, которая в музыкальной форме поведала о последних земных днях Иисуса Христа. Благотворительное мероприятие собрало хоры, известные оркестры и солистов ведущих оперных сцен России.

Мероприятие в «III Рим» в Пушкино организовали администрация округа и представители Пушкинского благочиния Сергиево-Посадской епархии. В стенах театра особую атмосферу создавали приглашенные солисты лучших оперных сцен страны, Московский Синодальный хор, а также известный симфонический оркестр Voce Anima.

Художественным руководителем выступил Заслуженный артист РФ Алексей Пузаков, он же прочитал текст Евангелия. Выступление провели под опытным руководством дирижера Михаила Котельникова.

Митрополит Иларион написал произведение 17 лет назад во время поездки в Вену, еще когда был епископом Венским и Австрийским. Зрителям представили четыре части творчества, буквально поэтапно поделенных на последние земные дни жизни Христа: «Тайная вечеря», «Суд», «Распятие» и «Погребение». Создали и продемонстрировали ораторию в просветительских целях.

Судя по громким овациям, зрители остались в восторге от концерта. Некоторые из них посещают мероприятие не первый раз. Благодаря их участию получится собрать средства на покупку подарков к Пасхе детям из приграничных и присоединенных территорий РФ.