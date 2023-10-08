В Тель-Авиве массово скупаются продукты на фоне эскалации конфликта
Фото: [©Игорь Михалев/РИА Новости]
Жители столиц Израиля начали массово скупать продукты в магазинах из-за эскалации конфликта с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из магазинов исчезают хлеб, молоко, яйца, вода, макароны, рис и крупы.
Добавляется, что в ряде торговых точек продовольственные товары стали продавать порционно.
Подчеркивается, что жители подверглись панике.
Напомним, что правительство Израиля объявило в стране военное положение из-за нападения боевиков сектора Газа.