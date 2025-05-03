В Telegram добавили новую функцию для групповых звонков

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о введении новой функции в мессенджере: она будет полезна для групповых звонков.

Групповые звонки в мессенджере стали сверхзащищенными. Теперь они могут включить до 200 участников. Павел Дуров пояснил, что внедрили не только сквозное шифрование, но и «технологию, похожую на блокчейн». Это обеспечит стабильную связь, в которую не смогут ворваться нежелательные участники. Дополнительная мера станет защитой от скрытого прослушивания и мошенников.

При этом предприниматель отметил, что приглашать в звонки можно будет с помощью ссылок и QR-кодов. В силе останутся и прямые приглашения.

Новая функция Telegram также позволит расширить возможности голосовых и видеочатов в группах. В них одновременно смогут общаться десятки тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что сетевые аферисты изобрели схему хищения денег у россиян с помощью турчатов в Telegram.