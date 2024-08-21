В Telegram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи Telegram и WhatsApp* сообщили о неполадках в работе мессенджеров.

По информации ТАСС, проблемы в Telegram возникли по большей части в мобильном приложении. У некоторых пользователей не получается обновить ленту чатов и каналов. Над ними долгое время висит статус «обновление». При этом в десктоп-версии Telegram проблем не наблюдается.

Согласно данным портала Downdetector, по состоянию на 14:15 по московскому времени поступило более 80 жалоб на работу Telegram. О неполадках в работе WhatsApp сообщили 13 пользователей.

«Ни WhatsApp, ни Telegram без ВПН не работают», — написал пользователь из Москвы.

Другие юзеры также отметили, что не могут прогрузить данные ни в одном из мессенджеров.

«Web-версия WhatsApp у всех не работает», — отметил другой пользователь.

С чем могут быть связаны перебои с работой мессенджеров, неизвестно.

Ранее аналитик Денис Кусков назвал причину сбоев в работе WhatsApp и сервисов Google.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.