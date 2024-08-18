Аналитик Кусков назвал причину сбоев в работе WhatsApp и сервисов Google

Ряд пользователей WhatsApp и сервисов Google столкнулись со сбоями в работе приложений, тем не менее массового характера эта проблема пока не носит. По словам аналитика Дениса Кускова, замедление YouTube на самом деле могло привести к сбоям в работе сторонних приложений. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что подобное наблюдалось и при блокировке Telegram, когда полетели IP-адреса банков. Таким образом, замедление YouTube могло задеть и прочие сервисы.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие данной ситуации будет зависеть от действий компаний, которые владеют «тормозящими» сервисами. Так, они могут поменять ряд параметров, что в целом должно оказать положительный эффект на работоспособность их приложений в России. Однако с YouTube такое пройдет маловероятно, поскольку на его замедление Google никак повлиять не сможет.

Ранее в Rutube рассказали о возможности быстрого переноса контента с YouTube.