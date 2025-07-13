В термах «Баден-Баден» в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором

В Екатеринбурге в термальном комплексе «Баден-Баден» произошло отравление хлором, в результате которого пострадали 31 человек. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

Состояние 13 пациентов оценивается как лёгкое, у одного из них — средней тяжести. В настоящее время все они находятся под наблюдением медицинского персонала.

Двенадцать человек, которые также пострадали от отравления хлором, были направлены на лечение в амбулаторных условиях.

Полиция сейчас проводит проверку по факту случившегося.