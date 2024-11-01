В типографии «Харменс Дубна» состоялась встреча в формате выездной администрации

В типографии производят упаковку для разнообразной продукции — от конфет до техники. Заказчиками крупного предприятия также выступают известные бренды. Компания работает в наукограде уже больше 30 лет. Благодаря высокой репутации о ней известно за пределами Подмосковья.

Недавно на предприятии запустили новую линию производительностью 100 тыс. изделий в смену. Рабочие смены сформированы таким образом, чтобы производственный цикл функционировал круглосуточно. В штат сотрудников входит 150 человек, что стало приоритетом при выборе места для проведения выездной администрации.

«Летнее теплое время закончилось, а вопросы у людей точно остались. И мы стараемся не менять нашего формата — открытости власти, поэтому решили начать с крупных предприятий города. Рассказать и отчитаться о нашей работе, о тех планах, которые получилось реализовать, ну и о тех планах и стратегических задачах, которые ставим для себя на ближайшие годы», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сотрудники предприятия обращались с различными вопросами, которые относятся к городской жизни: строительство нового жилья, доступность общественного транспорта, организация дорожного движения. Многие вопросы удалось решить непосредственно во время мероприятия. Остальные — приняты в работу.

Кроме того, глава наукограда Максим Тихомиров вручил почетные грамоты сотрудникам предприятия за высокие достижения в профессиональной деятельности. Встречи в формате выездной администрации на предприятиях Дубны продолжатся. Информация о них будет появляться на официальных сайтах муниципалитета.