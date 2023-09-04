В Тюмени иностранец предложил женщине фотосессию и чуть ее не изнасиловал

Благодаря показаниям местной жительницы, Ибрагимов был задержан, несмотря на отрицание содеянного. Он признан виновным за ряд насильственных преступлений в отношении россиянки.

Известно, что Ибрагимов предложил жительнице Тюмени интимную фотосессию, когда они вдвоем возвращались в общежитие после покупки алкоголя. Однако, когда съемка началась, она превратилась в сексуальные действия без согласия пострадавшей. Ибрагимов использовал угрозы и пытался совершить изнасилование.

Пострадавшей удалось сбежать в одной толстовке и перелезть через забор одной из местных организаций. Там она рассказала о случившемся охраннику, который вызвал полицию и предоставил ей одежду.

Как сообщает «Газета.ру», тюменский суд приговорил иностранца, Рахимжона Ибрагимова, к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.