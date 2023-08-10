В Тюмени местный житель продает медаль, выданную Путиным

Как сообщает URA.RU , Тюменец решил продать награду, которую он получил за свой вклад в строительство Крымского моста.

Данная медаль была учреждена президентом Путиным в 2018 году. Награда теперь доступна для покупки по цене 450 000 рублей на популярной интернет-площадке с объявлениями.

Это отличная возможность для коллекционеров, историков или просто людей, ценящих уникальные предметы, связанные с историческими событиями.

Необычность этой истории заключается еще и в том, что мужчина, обладатель медали, только недавно узнал о возможности продажи таких наград. Поэтому он принял соответствующее решение, а также потратить полученные деньги на приобретение трактора. Возможно, он станет для тюменца стимулом для новых достижений.