В Тюмени мужчина пытался прыгнуть в движущийся поезд, но упал на пути

Отчаянный шаг гражданина, который хотел прорваться в вагон ж/д состава, едва не привел к трагедии.

Инцидент произошел 12 декабря. 43-летний мужчина увидел, что поезд по маршруту Уфа — Новый Уренгой уже начал ход, и пытался прыгнуть внутрь вагона. Однако в процессе он потерпел неудачу: оступился, упал на пути и был травмирован пассажирским поездом.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», очевидцы смогли вызвать пострадавшему скорую помощь. Мужчина выжил и теперь находится в реанимации. Подробности о его травмах и состоянии не уточняются.

Тюменская транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту произошедшего. Выяснят, насколько соблюдались требования по безопасности движения и эксплуатации транспорта.