В Тюмени школьника госпитализировали во время ЕГЭ из-за давки на входе

В Тюмени один из выпускников был экстренно госпитализирован прямо во время сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщает 72.RU , бригаду скорой помощи вызвали к образовательному учреждению, где школьники писали экзамены по химии и истории.

По словам одного из собеседников издания, детей больше часа продержали на улице, а внутрь запустили только в 9:15 — и лишь после криков людей, требовавших вызвать врачей. Он добавил, что недомогание в тот день почувствовали многие выпускники. Участники экзамена пожаловались на плохую организацию и огромные очереди на входе.

В департаменте образования, комментируя инцидент, пояснили, что процедура сдачи ЕГЭ строго регламентирована, поэтому прибытие участников на пункты проведения и сам экзамен проходят в четко установленные временные промежутки.