В Тюмени сотрудница сетевого магазина придумала ограбление, чтобы скрыть крупную кражу

По данным следствия, в сентябре прошлого года двое неизвестных напали на сотрудницу магазина на улице Газовиков и похитили три миллиона рублей. В конце июля полиция нашла обоих нападавших и выяснила интересные подробности. Оказалось, что женщина 1994 года рождения была материально-ответственным лицом и имела доступ к деньгам организации, регулярно занимаясь перевозками наличных из одного магазина в другой. Решив похитить деньги, она наняла двух знакомых, каждому из которых заплатила по 50 тысяч рублей, они и организовали «нападение».

В ведомстве также сообщили, что оба мужчины уже были судимы. Теперь на них возбудили уголовное дело о грабеже. Женщина, организовавшая преступление также стала фигурантом уголовного дела о присвоении чужого имущества.