В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за отравления двоих людей метиловым спиртом

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Фото: [unsplash.com]

Стало известно, что два человека в Тюмени отравились метиловым спиртом, после чего скончались. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Сотрудниками Следственного комитета города Тюмень было возбуждено уголовное дело по факту сбыта продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Выяснилось, что после ее употребления умерли два человека: взрослые женщина и мужчина.

Жилища пострадавших в качестве мест происшествия осмотрели следователи. На данный момент выясняются точки, где был приобретен спирт, а также кем он был продан. СУ СК продолжает допрашивать свидетелей. По данному делу назначили все необходимые для проведения экспертизы.

Расследованием занялся Александр Кубляков, будучи главой следственного управления Следственного комитета Тюмени.

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