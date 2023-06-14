В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за отравления двоих людей метиловым спиртом

Стало известно, что два человека в Тюмени отравились метиловым спиртом, после чего скончались. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Сотрудниками Следственного комитета города Тюмень было возбуждено уголовное дело по факту сбыта продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Выяснилось, что после ее употребления умерли два человека: взрослые женщина и мужчина.

Жилища пострадавших в качестве мест происшествия осмотрели следователи. На данный момент выясняются точки, где был приобретен спирт, а также кем он был продан. СУ СК продолжает допрашивать свидетелей. По данному делу назначили все необходимые для проведения экспертизы.

Расследованием занялся Александр Кубляков, будучи главой следственного управления Следственного комитета Тюмени.