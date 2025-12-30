В Тюмени жильцы одной из многоэтажек сидят без воды уже четвертые сутки

Жители многоквартирного дома на ул. Паровозной в Тюмени уже четвертые сутки сидят без водоснабжения из-за коммунальной аварии, передает портал 72.ru.

Отмечается, что из-за прорыва трубы подвал дома затопило. Восстановительные работы до сих пор не начали.

Первые признаки неполадок жильцы заметили еще в пятницу, 27 декабря. При обращении в диспетчерскую службу управляющей компании (УК) им сообщили, что протечка является обычным конденсатом и не требует ремонта.

Однако за выходные ситуация ухудшилась: вода полилась сильнее, подвал оказался затоплен. Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, коммунальщики были вынуждены полностью отключить в доме холодное и горячее водоснабжение, канализацию и систему отопления.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, какие-либо работы на месте аварии не проводились. В УК это объяснили «выходными».

Лишь в ночь на 30 декабря людям частично вернули отопление. Однако во вторник, 30 декабря, ремонт так и не начался — УК заявила, что ожидает приезда аварийных бригад от «Водоканала».

Положение жильцов остается критическим. Поскольку все санузлы в подъезде подключены к одному стояку, люди уже четвертый день лишены возможности пользоваться туалетом и соблюдать элементарные гигиенические нормы.

Ранее сообщалось, что поселок под Челябинском остался без отопления из-за аварии.