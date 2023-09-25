В Тюменской области дорожные работы в рамках нацпроекта почти закончены

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Ишиме и Тюмени обновляются путепроводы. Работы выполнены на 90%.

В Тюменской области работы по национальному проекту под названием «Безопасные качественные дороги» выполняются на более, чем 100 объектах дорожной сети, протяженность которой превышает 200 км. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своей странице в социальных сетях.

Власти отметили, что в Тюменской области темпы проведения ремонтных работ выше среднероссийских, что может быть поводом для гордости и стимулом для того, чтобы не останавливаться на достигнутом.

Обновление и ремонт дорог — это важный шаг, который позволит сделать поездки комфортными и безопасными. Именно поэтому во главе угла должно стоять качество выполняемых работ.