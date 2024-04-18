В Тюменской области наводнения спровоцировали отмену автобусов в Казахстан

Информацию подтвердили в ГУ строительства Тюменской области. Там предупредили об ограничении движения по затопленной трассе в сторону Казахстана, которая проходит через Ишим и Казанское.

Буйство стихии повлияло на расписание автобусов как минимум шести маршрутов. Пока недоступны автобусные рейсы из Тюмени в Казахстан до Петропавловска, а также Астаны, Темиртау и Лисаковска. На месте работают сотрудники ДПС, которые перенаправляют транспорт по другой дороге.

Так, временно водителям нужно объезжать затопленный километр трассы по дороге Ишим — Новотравное — Коротаевка — Смирное — Чирки — Казанское. Когда снимут ограничения пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что туристы РФ возвращаются домой из затопленного Дубая. Недавно эмираты жестко залило водой после ливня, что спровоцировало отмену рейсов. Люди были вынуждены ожидать новых вылетов. Большинство организованных туристов получали питание и место для ночлега. Самостоятельным в этом плане повезло меньше.