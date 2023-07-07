В Тюменской области построят 2 ангара для хранения 8 000 тонн сельхозпродукции

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , предприятие под названием «Агросервис» займется увеличением посевных площадей до десяти тысяч гектаров. Об этом также сообщили в информационном центре правительства региона.

Одна из задач данного предприятия – обновление сортов зернобобовых, а также зерновых культур. К тому же, планируется применять технологии, сберегающие энергию. Это возможно реализовать благодаря использованию совершенно новых марок почвообрабатывающей техники и посевных комплексов.

Леонид Прощенко, являясь директором «Агросервиса», заявил о взаимовыгодном сотрудничестве с ХМАО. Туда отправляется порядка 70% всего произведенного зерна. Также налажено взаимодействие с Сургутской птицефабрикой еще с 2018 года. По осени, когда закончилась сборка урожая, предприятие отправляет фабрике горох и пшеницу.