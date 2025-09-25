В Тюменской области задержали три тонны контрабанды из соседней страны

В Тюменской области пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской таможни. Таможенникам помогали сотрудники ФСБ.

Отмечается, что два автомобиля, груженных товарами из соседней республики, остановили на контрольно-пропускном пункте (КПП). Выяснилось, что всего в Россию хотели ввезти более 3 т контрабанды.

В числе изъятых товаров значатся различные изделия — одежда, текстильная продукция, велосипедные шины, 55 ковров и автомобильные ароматизаторы.

Груз, следовавший по адресам разных получателей в Тюмени, не сопровождался документами, подтверждающими его легальное нахождение на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАС). Факт таможенного декларирования товаров также не был установлен.

В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что один из отправителей приобрел товары на внутреннем рынке Казахстана за наличные денежные средства. Один из водителей автомобилей сообщил, что обе машины загружались на одном складе.

При этом в транспортных документах был указан идентификационный номер налогоплательщика, который не существует в официальных базах данных.

