В Шереметьево пресекли попытку ввоза радиоактивных игральных карт из Китая

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали партию радиоактивных игральных карт, которые перевозил пассажир из Китая. Уровень радиации в колоде превышал норму в тысячи раз. Об этом сообщает ТАСС.

В международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка ввоза опасного груза. При досмотре багажа пассажира, прибывшего рейсом из Китая, стационарная система радиационного контроля зафиксировала опасный уровень излучения. Источником оказалась обычная на вид колода игральных карт.

Переносные приборы показали, что мощность дозы гамма-излучения от карт достигала 416 мкЗв/ч, что в четыре тысячи раз превышает допустимые нормы. Лабораторный анализ выявил в составе карт радиоактивный изотоп америций-241. По словам представителей таможенной службы, 38-летний пассажир объяснил перевозку колоды желанием подарить ее друзьям.

Однако у правоохранителей иное мнение на этот счет. Подобные модифицированные карты — известный инструмент карточных мошенников. Встроенный изотоп позволяет сообщнику с помощью мини-дозиметра считывать масть или номинал карт через рубашку, получая нечестное преимущество в игре. Изъятый груз помещен в специальное хранилище для опасных материалов. В отношении перевозчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду радиоактивных веществ.

Ранее автомобиль с мопедами из Казахстана попал под контроль таможни.