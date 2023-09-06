В Токаревке мирный житель остался почти без ноги из-за мины
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
В Харьковской области мирный житель получил серьезную травму из-за мины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы региона Виталия Ганчева, все населенные пункты, которые находятся на освобожденной от киевского режима территории, регулярно подвергаются обстрелам. Он отметил, что атаки часто происходят в то время, когда сотрудники администрации проводят обходы дворов. Также глава региона подчеркнул, что уже три недели украинские войска обстреливают жилые города западными боеприпасами.
Как сообщил Ганчев, в результате таких происшествий житель Токаревки пострадал от мины «Лепесток». Мужчина остался практически без ноги.