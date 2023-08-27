В Токио сотни японцев вышли на акцию против реконструкции исторического парка

Несколько сотен жителей японской столицы вышли на акцию протеста против реконструкции токийского парка Дзингу Гайэн, пишет Associated Press.

В начале этого года губернатор Юрико Коикэ одобрил спорный план, который позволяет застройщикам во главе с компанией Mitsui Fudosan в историческом парке пару 200-метровых небоскребов, вырубить деревья в одной из немногих зеленых зон Токио, а также снести регбийный и бейсбольный стадионы.

Особое беспокойство у японцев вызывает судьба более сотни столетних деревьев гинкго, которые застройщики собираются вырубить.

Против проекта выступили многие общественные организации и известные японские деятели, в частности, писатель Харуки Мураками.

В воскресенье девушка по имени Михо Накашима стояла в парке в купальнике, разрисовав свое тело листьями и ветками. Ее посыл был прозрачен.