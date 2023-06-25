В Тольятти вспыхнул цех с пельменями

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пожар на площади 500 кв. м. В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек, пояснили в региональном управлении МЧС в соцсетях.

«Поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха», — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации возгорания на место происшествия вызваны 70 человек личного состава и 23 единицы спецтехники. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова.