В Томске эвакуировали пациентов и новорожденных перинатального центра

Днем вторника, 25 июля, персонал, самих пациентов вместе с новорожденными перинатального центра в Томске эвакуировали. Об этом пишет ТАСС .

По данным издания, которое ссылается на источник в МЧС, эвакуация произошла из-за задымления в подвале центра, который расположен на улице Ивана Черных. Всего было выведено на улицу 175 человек.

Также уточняется, что задымление произошло в электрощитовой, его площадь составила два квадратных метра. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, а пожар удалось ликвидировать.