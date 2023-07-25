В Томске эвакуировали пациентов и новорожденных перинатального центра
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Днем вторника, 25 июля, персонал, самих пациентов вместе с новорожденными перинатального центра в Томске эвакуировали. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, которое ссылается на источник в МЧС, эвакуация произошла из-за задымления в подвале центра, который расположен на улице Ивана Черных. Всего было выведено на улицу 175 человек.
Также уточняется, что задымление произошло в электрощитовой, его площадь составила два квадратных метра. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, а пожар удалось ликвидировать.