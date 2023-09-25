В Томске мужчина застрелил трех родственников и сдался полиции

В Томске 53-летний мужчина убил трех близких родственников и сдался полицейским, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.

Ранее не судимый мужчина сам позвонил в отделение полиции и сообщил о своем преступлении.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями.

Мужчина задержан, орудие убийства изъято, следователи опрашивают свидетелей.

Соседи сообщают, что семья была на хорошем счету, но в последнее время у задержанного и его родственников возникли конфликты из-за раздела имущества. Мать и сестра собирались продать дом и земельный участок, мужчина категорически возражал.