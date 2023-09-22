В Томске подросток был задержан за попытку диверсии на железной дороге

Как пишет агентство «РИА Новости» , его обвинили в совершении преступления. В отношении несовершеннолетнего избрали меру пресечения, которая подразумевает под собой заключение под стражу. Расследование продолжается.

Стало известно, что в Томской области силовикам удалось задержать подростка. Он совершил попытку поджога релейного шкафа при помощи бутылки, в которой находилась зажигательная смесь. В итоге, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии.

Известно, что в сентябре несовершеннолетнему предложили вознаграждение в виде денег, если тот совершит поджог релейного шкафа. Для этих целей был самостоятельно подготовлен так называемый «Коктейль Молотова».

Однако, подросток не смог довести начатое до конца, поскольку его противоправные действия пресекли сотрудники МВД, согласно данным следственного управления.