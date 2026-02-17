В Чите подорожает проезд в маршрутке №61 с 3 марта

Жители Читы снова столкнутся с ростом цен на общественный транспорт, передает портал chita.ru. С 3 марта стоимость проезда в маршрутке №61 увеличится на 5 рублей и составит 40 рублей. Перевозчик уже уведомил об этом мэрию города, а в салонах маршрутных такси появились соответствующие объявления.

Маршрут №61 относится к категории нерегулируемых, поэтому предприниматель вправе самостоятельно устанавливать тарифы, лишь ставя в известность администрацию. Никаких дополнительных согласований не требуется.

Январь уже отметился волной подорожаний в городе. Тогда сразу несколько маршрутов — №2, 26, 27, 47 и 77 — повысили стоимость проезда до 50 рублей.

Не обошли стороной изменения и пригородные направления. Так, автобус №236 из Читы в Елизаветино теперь стоит 400 рублей вместо прежних 350. А билет на маршрут №104 Чита — Маккавеево подорожал с 180 до 200 рублей.

