В Чите подорожает проезд в маршрутке №61 с 3 марта
С 3 марта в Чите стоимость проезда на маршрутке №61 вырастет до 40 рублей
Фото: [Брендированный автобус с символикой РИАМО/Медиасток.рф]
Жители Читы снова столкнутся с ростом цен на общественный транспорт, передает портал chita.ru. С 3 марта стоимость проезда в маршрутке №61 увеличится на 5 рублей и составит 40 рублей. Перевозчик уже уведомил об этом мэрию города, а в салонах маршрутных такси появились соответствующие объявления.
Маршрут №61 относится к категории нерегулируемых, поэтому предприниматель вправе самостоятельно устанавливать тарифы, лишь ставя в известность администрацию. Никаких дополнительных согласований не требуется.
Январь уже отметился волной подорожаний в городе. Тогда сразу несколько маршрутов — №2, 26, 27, 47 и 77 — повысили стоимость проезда до 50 рублей.
Не обошли стороной изменения и пригородные направления. Так, автобус №236 из Читы в Елизаветино теперь стоит 400 рублей вместо прежних 350. А билет на маршрут №104 Чита — Маккавеево подорожал с 180 до 200 рублей.
Ранее сообщалось, что разовая поездка в общественном транспорте Йошкар-Олы подорожает до 43 рублей.