В Томской области в отношении сотрудников органов опеки и попечительства возбудили уголовное дело

Некачественное выполнение своей работы иногда влечет за собой довольно отрицательные последствия, которые могут коснуться и других людей. Так, например, произошло в Томской области, где работники социальной сферы халатно отнеслись к своим обязанностям.

Стало известно, что в конце августа текущего года в реанимацию попала шестилетняя девочка. На ее теле зафиксировали побои, которые ей нанесла опекун. К слову, она же воспитывала еще четверых приемных детей и двух родных. Несовершеннолетних изъяли из приемной семьи, как пишет ТАСС. К ним применялась физическая сила с мая по сентябрь 2023 года.