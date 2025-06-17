В Торговом представительстве РФ в Швеции ответили на атаку БПЛА

Беспилотный летательный аппарат сбросил мешок с краской перед главным входом в здание торгового представительства России в Швеции. «Газете.Ru» прокомментировали ситуацию.

В ведомстве с досадой отметили, что это не первая атака на российские дипломатические объекты в стране. В торгпредстве жестко отреагировали на произошедшее, напомнив Швеции о необходимости соблюдать Венскую конвенцию 1961 года, гарантирующую неприкосновенность иностранных представительств.

«Касательно мер защиты, шведам просто следует соблюдать нормы Конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Там все прописано. Как они будут обеспечивать эти нормы — их проблема», — сказали в ведомстве.

Посольство РФ в Стокгольме расценило инцидент как серьезное нарушение международных обязательств. В дипмиссии подчеркнули, что уже потребовали срочного решения ситуации.

Ранее сообщалось, что беспилотник с краской атаковал торгпредство РФ в Швеции.