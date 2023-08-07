В трех деревнях Егорьевского округа отметили День деревни

Глава подмосковного городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов поздравил жителей с Днем деревень Каменская, Низкое и Пановская в социальных сетях.

Как рассказал глава муниципалитета, традиционно жители поселений разных возрастов собрались, чтобы устроить праздничные гуляния. На мероприятии работала ярмарка, гости могли посетить мастер-классы и потанцевать под музыку. Глава муниципалитета выразил благодарность домам культуры и досуга, которые организовали празднования.

Также Викулов отметил, что благодаря активным жителям Егорьевска деревни благоустраиваются.

Ранее стало известно, что осенью 2023 года в городском округе Егорьевск завершат ремонтные работы на Ширяевском мосту. Строительство объекта идет строго по графику, поэтому участники дорожного движения скоро смогут начать им пользоваться.