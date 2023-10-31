В Троицке задержали пожилую пару, вооруженную аэрозольным и пневматическим пистолетами

Стало известно, что все началось еще на Академической площади города. Там между двумя женщинами, как рассказал собеседник ТАСС , «произошел бытовой конфликт».

Одна из них «приблизилась к полицейским, достала из кармана аэрозольный пистолет и произвела выстрел вверх». Сотрудники полиции пресекли дальнейшие противоправные действия женщины.

Потом к правоохранителям подошел мужчина, когда те осматривали место происшествия. Гражданин оказался супругом задержанной женщины.

Он допустил нецензурные выражения в адрес полицейских, после чего достал пневматический пистолет. Из него мужчина выстрелил в грудь одного из сотрудников, а затем предпринял попытку бегства.

Однако, его задержали до того, как он успел скрыться. Двоих супругов доставили для дальнейших разбирательств в территориальный отдел. К слову, сотрудники полиции остались целы и невредимы благодаря средствам индивидуальной бронезащиты.