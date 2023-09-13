В ЦБ РФ сообщили об аннулировании лицензии Райффайзенбанка

Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) официально объявил о решении аннулировать лицензию банку «Райффайзенбанк» на осуществление депозитарной деятельности в отношении инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и негосударственных пенсионных фондов (НПФов).

Как говорится в сообщении регулятора, данные меры были произведены на основании отказа банка от лицензии.

Данное решение подразумевает, что «Райффайзенбанк» больше не может осуществлять депозитарную деятельность в указанных сферах.

Банк и его клиенты будут обязаны соблюдать инструкции и рекомендации Центрального Банка по переводу деятельности и сохранению интересов клиентов, которые в настоящее время имеют депозиты и инвестиции в фондах, управляемых «Райффайзенбанком».