В цехах красногорской компании наладили плетение сетей для бойцов

С самого начала СВО красногорская производственная компания «СИМА» включалась в поддержку наших бойцов.

Первый заместитель главы администрации округа Наталья Тимошина посетила компанию, которая работает только год, но уже успела внести неоценимый вклад для участников специальной военной операции. В четырех цехах трудятся более двадцати сотрудников.

Начальник цеха ПК «СИМА» Оксана Андреева рассказала, как работает окантовочный цех, где работницы непосредственно раскраивают материал. После раскройки на стандартную длину сети идет окантовка шнуром.

«И только потом эта сеть поступает к плетельщицам, которые натягивают ее на шестиметровый стенд и вплетают туда ленты», - пояснила Андреева в ходе экскурсии по предприятию.

Ежемесячно из рук мастериц предприятия выходит более трехсот сетей для промышленных предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Наталья Тимошина вручила самоотверженным труженицам благодарственные письма, букеты цветов и медаль Главы округа «Благодарю за труд!».

«Предприятие уникальное, особенно в наше время. Мы увидели женщин, которые делают великое дело. Это один из способов поддержать наших героев, которые защищают нашу Родину», – прокомментировала первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Напомним, что присоединиться к команде работников может каждый житель. Здесь всегда очень рады волонтерам. Кроме того, на предприятии ждут сотрудников на полный рабочий день: здесь есть открытые вакансии.

Работу волонтеров городского округа Красногорск сложно переоценить. Их труд помогает нашим ребятам приближать победу. В еженедельном режиме из округа уходят на фронт бесценные грузы с техникой, медикаментами, маскировочными сетями, одеждой. В посылки волонтеры обязательно вкладывают и рисунки от школьников.

Кроме того, администрация муниципалитета оказывает всяческую поддержку семьям бойцов, ушедших на фронт.



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