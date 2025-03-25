В Центральной детской школе искусств в Химках пройдет интерактивный урок об истории города

В среду, 26 марта, в Центральной детской школе искусств в Химках организуют патриотический интерактивный урок, посвященный 85-летию со дня образования городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия школьникам, родителям и педагогам расскажут об истории города и его роли в Московской области. Они также смогут задать вопросы приглашенным спикерам.

«Наш город был образован 26 марта 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. <…> Со временем Химки превратились в один из крупнейших городов Подмосковья, став важным промышленным, транспортным и культурным центром региона. Сегодня Химки — это динамично развивающийся городской округ, сочетающий в себе современную инфраструктуру, богатую историю и активную гражданскую позицию жителей», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

По ее словам, официальный День города отмечается в сентябре, однако 26 марта остается значимой датой в истории населенного пункта. Интерактивный урок станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.