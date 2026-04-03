Жителей Подмосковья напугали страшными насекомыми: стоит ли бояться смертелнього заражения

Недавние публикации в медиапространстве о появлении опасных насекомых, способных внедрять паразитов в органы зрения и дыхания, вызвали серьезное беспокойство у населения. Речь идет о дирофиляриозе — недуге, который традиционно считался характерным для южных широт. Несмотря на информацию о выявлении отдельных случаев в Подмосковье, инфекционист Красногорской клинической больницы Виктор Саранчев утверждает, что для жителей центральной части страны угроза остается минимальной. По его словам, наиболее благоприятные условия для циркуляции возбудителя по-прежнему сохраняются в южных областях России.

Механизм передачи инфекции и роль животных

Специалист пояснил, что кровососущие насекомые выступают лишь промежуточным звеном, перенося личинки от инфицированных домашних питомцев, чаще всего собак или кошек, к людям. Врач подчеркнул, что сами по себе комары не генерируют паразитарную инфекцию, а выполняют функцию механического транспорта. При этом в человеческом теле паразит не способен к размножению, однако он может перемещаться в слоях подкожной клетчатки. В исключительных ситуациях фиксируется поражение структур глаза, что провоцирует местное воспаление и нарушение работы органа.

Прогноз на весенний сезон 2026 года

Этой весной в Московской области прогнозируется значительное увеличение популяции комаров. Причиной послужила аномально снежная зима, где глубокие сугробы обеспечили надежную защиту личинкам от температурных колебаний. Саранчев напомнил, что помимо дирофиляриоза, данные насекомые могут являться переносчиками туляремии или ввозимых случаев малярии. По этой причине пренебрегать средствами защиты не стоит, даже учитывая низкую вероятность встречи именно с паразитарными формами.

Меры профилактики и рекомендации медиков

Для минимизации контактов с кровососущими эксперт советует применять репелленты и отдавать предпочтение светлой закрытой одежде во время пребывания в лесу или у водоемов. В жилых помещениях эффективной преградой станут москитные сетки и фумигаторы. Отдельное внимание стоит уделить здоровью домашних животных, обеспечивая им регулярную антигельминтную обработку по графику ветеринара. Инфекционист добавил, что при обнаружении под кожей плотных образований или сохранении длительной отечности после укуса необходимо в кратчайшие сроки проконсультироваться с врачом. Однако специалист призвал сохранять спокойствие, отметив отсутствие признаков массового распространения тяжелых инфекций в регионе.