В центральном парке подмосковного Красногорска появится новая детская площадка
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Администрация Красногорска поддержала инициативу жителей, которые предлагали порадовать детей игровой площадкой в Городском парке.
Как рассказал глава округа Дмитрий Волков, реализация комплексного проекта благоустройства парка рассчитана на два года. Но с площадкой для ребятишек решили не откладывать надолго. Эту идею поддержал губернатор Андрей Воробьев, и красногорцы получили необходимые средства. Уже к сентябрю игровая зона должна быть готова. Она будет оснащена безопасным покрытием и хорошо освещена.
Дмитрий Волков подчеркивает, что при обновлении парка сохраняется его уникальная целостность. Таким было настоятельное пожелание жителей округа, которое неукоснительно выполняется.