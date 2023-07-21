В центральном парке подмосковного Красногорска появится новая детская площадка

Как рассказал глава округа Дмитрий Волков, реализация комплексного проекта благоустройства парка рассчитана на два года. Но с площадкой для ребятишек решили не откладывать надолго. Эту идею поддержал губернатор Андрей Воробьев, и красногорцы получили необходимые средства. Уже к сентябрю игровая зона должна быть готова. Она будет оснащена безопасным покрытием и хорошо освещена.

Дмитрий Волков подчеркивает, что при обновлении парка сохраняется его уникальная целостность. Таким было настоятельное пожелание жителей округа, которое неукоснительно выполняется.